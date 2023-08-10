Diyarbakır'da traktörde çıkan yangın saman balyasına sıçradı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir traktörde çıkan yangın, saman balyalarına sıçradı ve traktör ile 150 ton saman balyası küle döndü. Yangın, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde traktörde çıkan yangın saman balyasına sıçradı. Yangında traktör ve 150 ton saman balyası küle döndü. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangın, akşam saatlerinde Bismil ilçesi kırsal Tepe Mahallesi'nde bulunan boş arazide meydana geldi. İddiaya göre, saman balyasının yanında bulunan traktör, alev alarak yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, traktörün yanında bulunan saman balyalarına sıçradı. Yangında traktör ve yanındaki 150 ton saman balyası küle döndü. İhbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlattı.