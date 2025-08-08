Diyarbakır'da Traktörcüler Sitesi'nde Yangın Güvenlik Kamerasında

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki Traktörcüler Sitesi'nde çıkan yangında 3 dükkan, 19 traktör ve 1 otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkışı güvenlik kamerasına yansıdı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YANGININ ÇIKIŞI GÜVENLİK KAMERASINDA

Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
title
