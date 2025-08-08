Diyarbakır'da Traktörcüler Sitesi'nde Yangın: 3 Dükkan, 22 Traktör ve 1 Otomobil Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde meydana gelen yangında, 3 dükkanın yanı sıra 22 traktör ve 1 otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesindeki Traktörcüler Sitesi'nde çıkan yangında 3 dükkan, 22 traktör ve 1 otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde bulunan Traktörcüler Sitesi'nde, saat 02.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılarak dükkanlara ve park halindeki traktörlere sıçradı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında 3 dükkan, 22 traktör ve 1 otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İş yerlerinden birinin ise çatısı çöktü. Yangının çıkış nedenini belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber ve kamera: Gıyasettin TETİK-Selim KAYA/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Galatasaray'dan bomba Mauro Icardi kararı

Başkan devrede! Galatasaray'dan bomba Icardi kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Berk Oktay'a taciz suçlaması! Tuğçe Aral ismini verdi, Oktan'ın avukatından açıklama gecikmedi

"Yatak fantezilerini anlatıyor" demişti! Taciz iddialarına jet yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.