Diyarbakır'da Traktör Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde engebeli arazide kontrolden çıkan traktör devrildi. Kazada 54 yaşındaki Gülistan Dağtekin hayatını kaybederken, sürücü yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen traktördeki Gülistan Dağtekin (54) öldü, sürücü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kulp ilçesi kırsal Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. İ.B. idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör, engebeli arazide kontrolden çıkarak devrildi. Kazada Gülistan Dağtekin olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Dağtekin'in cenazesi ise otopsi için hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

