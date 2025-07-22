Diyarbakır'da Trafoda Yangın: Evin Çatısına Sıçradı

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesine bağlı Dokuz Çeltik Mahallesi'nde trafoda çıkan yangın, bitişiğinde bulunan bir evin çatısına sıçradı. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde hasar oluştu.

Yangın, öğleden sonra Sur ilçesi Dokuz Çeltik Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle trafoda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişikteki bir evin çatısına sıçradı. İhbarla üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Evde hasar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Özcan ARGİN/DİYARBAKIR,