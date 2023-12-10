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Diyarbakır'da Trafo Yangını Cep Telefonu Kamerasıyla Görüntülendi

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Diyarbakır'ın Yenişehir İlçesi'nde bir trafo alev aldı ve cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Elektrik kesintisinin yaşandığı bölgede enerji şirketi onarım çalışmalarına başladı.

DİYARBAKIR'da trafoda çıkan yangın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yenişehir İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 397'nci Sokak'ta aydınlatma direğinin yanında bulunan trafo alev aldı. Peş peşe patlamaların meydana geldiği yangın cep telefonun kamerasıyla kaydedildi. Elektrik kesintisinin yaşandığı bölgede, enerji şirketi onarım için çalışma başlattı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Mahallesi Yenişehir Güvenlik Diyarbakır Teknoloji Yaşam Güncel Haberler

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