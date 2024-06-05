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Diyarbakır'da trafikte yol verme nedeniyle çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışma silahlı, bıçaklı ve taşlı kavgaya dönüştü. Kavgada 4 kişi yaralandı ve hastanelere kaldırıldı.

Diyarbakır'da trafikte yol verme nedeniyle çıkan silahlı, bıçaklı ve taşlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Merkez Bağlar ilçesi Şanlıurfa Bulvarı 500 Evler Kavşağı'nda 2 grup arasında trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışma, silahlı, bıçaklı ve taşlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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