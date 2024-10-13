Diyarbakır'da Trafikte Makas Atan Sürücüye Uyarı

DİYARBAKIR'da otomobiliyle makas atarak ilerleyen sürücü, trafikteki diğer araçları tehlikeye attı. O anlar, kameraya yansırken, kırmızı ışıkta duran otomobilin sürücüsüne, başka bir sürücü aracından inerek uyarıda bulundu.

Olay, dün Diclekent Bulvarı çıkışında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, 06 CRB 424 plakalı otomobiliyle trafikte makas atarak ilerledi. Trafiği tehlikeye atan sürücü bir süre sonra kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada başka bir sürücü aracından inip, makas atan sürücünün yanına giderek, uyarıda bulundu. O anlar, başka bir aracın kamerasına yansıdı.