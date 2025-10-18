Diyarbakır'da Trafik Polisi Arızalanan Aracı Güvenli Alana Çekti
Diyarbakır'da kırmızı ışıkta arıza yapan bir otomobil, trafik polisi tarafından itilerek güvenli bir bölgeye alındı. Olay anı cep telefonuyla kaydedildi.
DİYARBAKIR'da kırmızı ışıkta arıza yapan otomobil, kavşakta görevli trafik polisi tarafından itilerek güvenli alana çekildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesindeki Dünya Kavşağı'nda meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen otomobil arıza yaptı. Kavşakta görevli trafik polisi, sürücüye yardım edip, aracı iterek kavşak dışına aldı. Polisin sürücünün aracı çalıştırmasına destek de olduğu o anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel