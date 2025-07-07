Diyarbakır'da Trafik Kazasında Yaralanan Polis Hayatını Kaybetti
Diyarbakır'da geçirdiği trafik kazası sonrasında tedavi gören polis memuru Bilal Çam, hastanede yaşamını yitirdi. Silvan Kaymakamlığı, merhum polis için başsağlığı mesajı yayımladı.
Diyarbakır'da trafik kazasında yaralanan polis, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Silvan Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Silvan Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Bilal Çam'ın 30 Haziran'da geçirdiği trafik kazasında yaralandığı, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybettiği belirtildi.
"Merhum mensubumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadesine yer verilen paylaşımda, Çam için Elazığ İzzet Paşa Camisi'nde cenaze töreni yapılacağı belirtildi.
Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel