Diyarbakır'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 4'e Yükseldi

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın taksi ve hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen kazada, hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Diyarbakır Çevre Yolu'ndaki Batı Karakoç mevkisinde hareket halindeki 21 AEJ 824 plakalı TIR'ın, sürücünün kontrolünden çıkarak önce 21 TT 0762 taksiye ardından 06 EC 8333 plakalı hafif ticari araca çarpması sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin de yaralandığı kazada ölü sayısı 4'e yükseldi.

Kazaya ilişkin Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bağlar ilçesi Karamuş Mahallesi Ovabağ Çevre Yolunda meydana gelen trafik kazası ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye, emniyet, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edilmiştir. Kazada 5 kişi yaralanmış, yapılan ilk değerlendirmelere göre 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetmiştir. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'si, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiş, 1 yaralının hastanedeki tedavisi devam etmekte olup, genel durumu ciddiyetini korumaktadır. Kaza sonucu toplam 4 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi yaralı olarak tedavi altındadır. Kazada hayatını kaybedenlere Allah' tan rahmet yaralı vatandaşımıza acil şifalar dileriz."