Diyarbakır'da Trafik Kazası: Bir Ölü, İki Yaralı

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Diyarbakır kara yolunda traktörle çarpışan otomobilin sürücüsü Halil Koçyiğit (42) hayatını kaybetti, kazada 2 kişi yaralandı. Olay, Siverek-Çermik kara yolunda meydana geldi.

Diyarbakır kara yolunda traktör ile çarpışan otomobilin sürücüsü Halil Koçyiğit (42) öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Siverek- Çermik kara yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Halil Koçyiğit yönetimindeki 61 RA 327 plakalı otomobil, karşı yönden gelen İbrahim Karakaya (62) idaresindeki 33 ACS 134 plakalı traktörle kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücüler Koçyiğit ile Karakaya ve traktördeki M.K. yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan otomobil sürücüsü Halil Koçyiğit, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Haber: Kamera: Ömer ŞULUL -ŞANLIURFA - DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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