Diyarbakır'da minibüs ile otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ve minibüs çarpıştı. Kazada aralarında sürücülerin de bulunduğu 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edildi.
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Kırsal Arpaderesi Mahallesi mevkisinde, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 07 AHR 115 plakalı otomobil ile 01 C 6910 plakalı minibüs çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, aralarında sürücülerin de bulunduğu 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel