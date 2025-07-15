Diyarbakır'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
İ.A'nın kullandığı 06 DPV 913 plakalı otomobil, kırsal Yukarı Balcılar Mahallesi mevkisinde, karşı yönden gelen Y.Ö. idaresindeki 33 ANL 735 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - Güncel