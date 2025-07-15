Diyarbakır'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Diyarbakır'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

İ.A'nın kullandığı 06 DPV 913 plakalı otomobil, kırsal Yukarı Balcılar Mahallesi mevkisinde, karşı yönden gelen Y.Ö. idaresindeki 33 ANL 735 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - Güncel
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