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Diyarbakır'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Diyarbakır'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 MNT 827 ve 07 BTY 150 plakalı otomobiller, merkez Sur ilçesi Diyarbakır çevre yolu kırsal Kırmasırt Mahallesi kavşağında çarpıştı.

Kazada, araçlardaki 4 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel
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