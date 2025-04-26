Diyarbakır'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 MNT 827 ve 07 BTY 150 plakalı otomobiller, merkez Sur ilçesi Diyarbakır çevre yolu kırsal Kırmasırt Mahallesi kavşağında çarpıştı.
Kazada, araçlardaki 4 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel