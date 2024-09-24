Diyarbakır'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu videoyu görmesin! Tarım Bakanı baltayı taşa vurdu

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin annesi sessizliğini bozdu! Sözleri çok konuşulur

ABD'deyken İmamoğlu kararı çıkarsa ne yapacak? Özel çok net konuştu