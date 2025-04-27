Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu
Naci Görür'den Elazığ depremi sonrası rahatlatan açıklama: Hemşerilerim rahat olsun

Naci Görür'den Elazığ depremi sonrası yüreklere su serpecek açıklama
Elazığ'daki depreme düğün salonunda yakalanan kadın baygınlık geçirdi

Depreme düğünde yakalanan kadın baygınlık geçirdi! İşte o anlar
Elazığ'da deprem paniği! Vatandaşlar kendilerini sokaklara attı

Deprem korkusu Elazığ'a sıçradı! Panikle sokaklara çıktılar

Diyarbakır'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Diyarbakır'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı, ardından ağaç ve aydınlatma direğine çarparak 3 kişinin yaralanmasına neden oldu.

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde önce refüje, ardından ağaç ile aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Ofis Kavşağı yakınında meydana geldi. 21 AER 626 plakalı otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı. Ardından refüjdeki ağaca ve aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.