Diyarbakır'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde önce refüje, ardından ağaç ile aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Ofis Kavşağı yakınında meydana geldi. 21 AER 626 plakalı otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı. Ardından refüjdeki ağaca ve aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.