Diyarbakır'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 2 Yaralı
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında bir otomobil kayalıklara çarparak 3 kişinin ölümüne, 2 kişinin ise yaralanmasına sebep oldu. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı, ancak bir yaralı hastanede hayatını kaybetti.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde otomobilin kayalıklara çarptığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
S.B'nin kullandığı 06 MUR 73 plakalı otomobil Başarı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayalıklara çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, sürücü S.B. ile kimliği henüz öğrenilemeyen 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada 3 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan biri hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.