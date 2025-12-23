Haberler

Diyarbakır'da refüjdeki ağaca ve direğe çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir otomobil kontrolden çıkarak refüjdeki ağaç ve direğe çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DİYARBAKIR'da kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca ve direğe çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 RP 7297 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki ağaç ve direğe çarptı. Kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ela Rümeysa Cebeci'nin ek ifadesi: Satıcı değil kullanıcıyım, Sadettin Saran ile...

Ela Rümeysa'nın ek ifadesinde peş peşe itiraflar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karadağ, Türkiye için iptal ettiği vizesiz seyahat hakkını yeniden başlattı

Türkiye'ye vize zorunluluğu getiren ülkeden geri adım
Sosyal medyada gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var

Gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var
Fuhuştan tutuklanan fenomen Cihan Şensözlü'nün ifadesi ortaya çıktı

Fuhuştan tutuklanan "Cihanna"dan olay itiraf! İsim bile verdi
Alanya'da yaklaşık 20 aracın lastiklerinin kesilmesi güvenlik kamerasında

20 aracın lastiğini kesti, sonra yaptığıyla daha da şaşırttı
Karadağ, Türkiye için iptal ettiği vizesiz seyahat hakkını yeniden başlattı

Türkiye'ye vize zorunluluğu getiren ülkeden geri adım
Ankara'da 'Müteahhitten deniz gören villa' paylaşımı ortalığı karıştırdı

"Deniz gören villa" paylaşımı ortalığı karıştırdı, gerçek başka çıktı
Rafinha, 32 yaşında futbolu bıraktı

32 yaşında kramponları astı