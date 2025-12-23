Diyarbakır'da refüjdeki ağaca ve direğe çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

DİYARBAKIR'da kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca ve direğe çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 RP 7297 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki ağaç ve direğe çarptı. Kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,