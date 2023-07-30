Diyarbakır'da trafik kazası: 2'si ağır 5 kişi yaralandı

Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu Polis Lojmanları mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, 3 otomobil ile bir minibüs çarpıştı. Kazada 2'si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'da 3 otomobil ile bir minibüsün karıştığı trafik kazasında 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu Polis Lojmanları mevkisinde sürücülerin kimliği henüz öğrenilemeyen 21 S 0494 plakalı minibüs önünde seyir halindeki plakaları henüz öğrenilemeyen 3 otomobile çarptı.

Olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

Bir süre kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.