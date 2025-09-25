Haberler

Diyarbakır'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Kamyonetlerin çarpışması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

M.C. yönetimindeki 34 HY 9723 plakalı kamyonet, önceki gece kırsal Kengerli Mahallesi'nde karşı yönden gelen küçükbaş hayvan yüklü A.İ.T'nin kullandığı 25 KC 341 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Kazada, sürücü A.İ.T. ve kamyonette bulunan A.E.K. olay yerinde yaşamını yitirdi, diğer sürücü yaralandı, 14 küçükbaş hayvan telef oldu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel
