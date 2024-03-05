Diyarbakır'da trafik kazası: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı. Kazada, otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana geldi.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
R.Ç. yönetimindeki 21 EG 609 plakalı otomobil, Bismil-Silvan kara yolu 20. kilometresi Arslanoğlu mevkisinde, E.D. idaresindeki 21 KK 615 plakalı kamyonla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü R.Ç. ve otomobilde bulunan H.A. olay yerine hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan M.Ç. Bismil Devlet Hastanesine kaldırıldı.