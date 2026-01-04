Haberler

Diyarbakır'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı

Güncelleme:
Diyarbakır-Elazığ kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu toplamda 12 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Diyarbakır'da karşı şeride geçen hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

B.G. idaresindeki 33 EEA 63 plakalı hafif ticari araç, Diyarbakır- Elazığ kara yolunun Toprakevler mevkisinde kontrolden çıkarak, refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen araç, karşı yönden gelen İ.T.'nin kullandığı 35 U 4169 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki 10 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
