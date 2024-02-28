Diyarbakır'da trafik kazası: 10 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Ali Emiri Caddesi'nde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki minibüs çarpıştı.

Minibüsler daha sonra iki otomobile çarptı.

Kazada, araçlardaki 10 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.