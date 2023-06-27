Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç yoldan çıkarak takla attı. Kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çınar ilçesi Kırsal Tilver Mahallesi'nde meydana geldi. Mazlum Sarıgül (29) yönetimindeki 01 P 4433 plakalı hafif ticari araç, sürücünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada sürücü Sarıgül hayatını kaybederken, araçta bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 7 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alınırken, sürücü Sarıgül'ün cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.