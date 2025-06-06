Diyarbakır'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı

Diyarbakır'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bismil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu yaşanan olayda yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

G.K'nin kullandığı 61 KP 428 plakalı otomobil, Salat Kavşağı'nda kontrolden çıkarak bir evin bahçe duvarına çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan Hazal Kayıhan olay yerinde hayatını kaybetti. Kayıhan'ın kızı, damadı sürücü G.K. ve 4 torunu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Bismil Devlet Hastanesi ve Batman'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel
Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'den ayrıldı ezeli rakibe imzayı atıyor

Fenerbahçe'den ayrıldı ezeli rakibe imzayı atıyor
Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu

Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esad rejiminin yıkılmasının ardından Emevi Camii'nde ilk Kurban Bayramı namazı

Esad rejimi sonrası ilk! Yüzlerce kişi akın etti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Real Madrid ile anlaştı! Yeni Messi, Arda Güler'e rakip oluyor

Real Madrid ile anlaştı! Yeni Messi, Arda Güler'e rakip oluyor
Cristiano Ronaldo Almanların 'Messi' tezahüratlarına bakın nasıl yanıt verdi

Almanların "Messi" tezahüratlarına bakın nasıl yanıt verdi
NATO Genel Sekreteri'nden savunma harcaması uyarısı: Bunu yapmazsak Rusça öğrenmemiz gerekecek

"Bunu yapmazsak Rusça öğrenmemiz gerekecek"
Şırnak'ta şap hastalığı tespit edildi, bir köy karantinaya alındı

Bir kentimizde korkutan olay! Bölge apar topar karantina altına alındı
Minguzzi'nin teyzesinin paylaşımı yürekleri yaktı: Bayram kime geldi?

Minguzzi'nin teyzesinin 3 kelimelik bayram paylaşımı yürekleri yaktı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, TBMM Genel Sekreteri Uzun'u görevden aldı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan dikkat çeken karar! O ismi görevden aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.