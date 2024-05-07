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Diyarbakır'da Trafik Güvenliği Haftası Etkinlikleri

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Diyarbakır'da Karayolu Trafik Güvenliği Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliklerle trafik bilinci artırılıyor ve kazaların önlenmesi amaçlanıyor. Görseller, afişler, broşürler ve dijital billboardlar aracılığıyla trafik kurallarına uymanın önemi vurgulanıyor. Toplu taşıma araçlarında emniyet kemeri kullanımı konusunda farkındalık sağlanması için çalışmalar yapılıyor. Trafik güvenliği ile ilgili eğitimler ve uygulamalı eğitimler düzenleniyor.

Diyarbakır'da Karayolu Trafik Güvenliği Haftası dolayısıyla etkinlik yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hafta boyunca düzenlenen etkinliklerle trafik bilincini artırmayı ve kazaları önlemeyi amaçlıyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen "Hayatla Yarışılmaz" kampanyası ile hazırlanan görseller, afişler, broşürler ve dijital billboardlar aracılığıyla kentin her köşesine taşındı.

Bu görsellerle trafik kurallarına uymanın önemi ve dikkatli sürüşün hayati önem taşıdığına dikkat çekiliyor.

Toplu taşıma araçlarında da emniyet kemeri kullanımı konusunda farkındalık sağlamak için çalışma başlatıldı.

Görevliler, toplu taşıma araçlarında yolculara emniyet kemeri takmanın önemini anlatan broşürler dağıtarak, bu konuda bilinçlendirme çalışmaları yaptı.

"Yaşam Tüneli"nde de emniyet kemeri kullanımı başta olmak üzere trafik güvenliğine yönelik eğitimler veriliyor.

Bu eğitimlerde sürücülere ve yolculara trafik kazalarının neden olduğu mağduriyetler ve emniyet kemerinin hayat kurtarıcı rolü anlatılıyor.

Trafik Eğitim Parkı'nda ve okullarda da trafik güvenliği ile ilgili uygulamalı ve teorik eğitimler yoğunlaştırıldı.

Özellikle küçük yaştaki çocuklara trafik kuralları ve güvenli sürüş teknikleri öğretiliyor. Bu sayede geleceğin bilinçli sürücüleri yetiştirilmeye çalışılıyor.

Alışveriş merkezlerinde de yetişkinlere ve çocuklara yönelik bilgilendirme çalışmaları için stantlar kuruldu.

Bu stantlarda trafik kuralları ve güvenli sürüş teknikleri hakkında bilgiler veriliyor.

Ayrıca, trafik güvenliği temalı çeşitli etkinlikler de düzenleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

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