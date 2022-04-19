Diyarbakır'da toz bulutu nedeniyle gökyüzü kızıla büründü - Haberler

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Diyarbakır'da toz bulutu nedeniyle gökyüzü kızıla büründü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Meteoroloji 15. Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin uyarılarının ardından Diyarbakır'da, Afrika üzerinden gelen toz bulutu nedeniyle gökyüzü kızıla büründü.

Meteoroloji 15. Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin uyarılarının ardından Diyarbakır'da, Afrika üzerinden gelen toz bulutu nedeniyle gökyüzü kızıla büründü. Aniden başlayan toz aşımı görüş mesafesini düşürdü.

Diyarbakır'da bugün etkili olan toz bulutları hayatı olumsuz etkiledi. Afrika üzerinden gelen toz bulutu akşam saatlerine doğru had safhaya ulaşırken, gökyüzü bir anda kızıla dönüştü. Toz bulutlarının kentti yarın terk etmesi bekleniyor.

Öte yandan etkili olan yoğun sis de sürücü ve yayalara zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin 100 metreye düşmesi nedeniyle sürücüler hızlarını düşürüp farlarını yakarak ilerledi. Uzmanlar, bu tarz durumlarda bilhassa astımı, alerjik akciğer hastalıkları, solunum yolu rahatsızlıkları, kronik akciğer hastalığı, KOAH hastalığı, kalp hastalığı olan bireylerin bilhassa önümüzdeki birkaç gün boyunca dışarıya çıkmaması gerektiğini altını çizdi.

(Sedat Irmak/İHA)

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