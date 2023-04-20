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Diyarbakır'da toplu taşıma hizmetine yeni güzergah eklendi

Diyarbakır'da toplu taşıma hizmetine yeni güzergah eklendi

Güncel Haberler

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine ilçe otogarı ile Çınar ilçesinin Alancık Mahallesi arasında otobüs seferi başlattı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine ilçe otogarı ile Çınar ilçesinin Alancık Mahallesi arasında otobüs seferi başlattı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Daire Başkanlığı vatandaşların eğitim, sağlık ve ticari ihtiyaçlarını rahat ve güvenli bir şekilde sağlaması amacıyla, bugüne kadar toplu taşıma hizmeti verilemeyen ilçedeki otogar ile Alancık Mahallesi arasında da ulaşım hizmeti planladı.

Oluşturulan yeni güzergahta bugün itibarıyla "H6" koduyla toplu taşıma hizmeti verilmeye başlandı.

Kaynak: AA / Damlanur Teyhun - Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çınar Güncel Haberler

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