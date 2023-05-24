Diyarbakır'da TOKİ konutlarında hummalı çalışma gece gündüz devam ediyor Diyarbakır'daki TOKİ konutları yapılacak alan havadan görüntülendi Diyarbakır'da 6 Şubat depremlerinden sonra yapımına başlanan ve şehir genelinde 27 bin civarında yapılacak olan TOKİ konutları bölüm bölüm tüm hızıyla...

Diyarbakır'da TOKİ konutlarında hummalı çalışma gece gündüz devam ediyor

Diyarbakır'daki TOKİ konutları yapılacak alan havadan görüntülendi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 6 Şubat depremlerinden sonra yapımına başlanan ve şehir genelinde 27 bin civarında yapılacak olan TOKİ konutları bölüm bölüm tüm hızıyla devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde birçok yer yıkılırken, hayat durma noktasına geldi. Devlet, 11 il için en hızlı adımları atarak tüm bakanlıklar ve bunlara bağlı müdürlüklerle koordineli olarak çalışmalar başlattı.

İllerin ihtiyaçlarına göre çalışmalar başlatıldı ve o ihtiyaçlar içerisinde 414 vatandaşın hayatını kaybettiği Diyarbakır'da da 1'i boş 7 yapı yıkıldı. Kentte, binlerce yapıya ağır, orta ve az hasar kararı verildi. Evleri hasarlı olup oturulamayacak düzeyde olan vatandaşlar, Kayapınar ilçesinde kurulan konteyner kentte yerleştirildi.

Deprem sürecinde bunlar yapılırken mağdur vatandaşlar için TOKİ konutlarının yapılacağı yer belirlendi. Kentte yapılacak olan 27 bine yakın yapının 20 bini merkez Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi'nde aşama aşama ve bölüm bölüm çalışmaları başlamıştı.

Oğlaklı Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında kazma işlemleri 7/24, diğer aşamalar ise ihaleleri alan farklı firmaların hummalı çalışmalarıyla devam ediyor. İnşaat şantiyesi alanda yapılan tüm çalışmalar havadan drone ile görüntülendi. Bir yıl içinde birçok bölümde evlerin teslim edilmesi hedefleniyor.