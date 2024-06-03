Diyarbakır'da Tıra Arkadan Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Köseli Mahallesi'nde Ş.N'nin (54) kullandığı 33 DUU 68 plakalı otomobil, henüz sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri otomobil sürücüsünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Ş.N'nin cenazesi sıkıştığı araçtan çıkarılarak Bismil Devlet Hastanesi'ne götürüldü.