Diyarbakır'da TIR ve Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bismil- Batman karayolu, ilçe otogarı kavşağında meydana geldi. İ.A. yönetimindeki 06 DTJ 140 plakalı otomobil ile K.A. yönetimindeki 63 ACF 034 plakalı TIR'la kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü İ.A. ile otomobildeki 4 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi ile kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.