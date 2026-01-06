Haberler

Park halindeki TIR'a çarpan TIR'ın şoförü ağır yaralandı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, park halindeki bir TIR'a arkadan çarpan diğer TIR'ın şoförü B.B. ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, öğle saatlerinde Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Sultan Sasa Bulvarı'nda meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen B.B idaresindeki TIR, park halindeki başka bir TIR'a arkadan çarptı. Kazada kabinde sıkışan B.B. ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan B.B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Şoförün hayati tehlikesi sürdüğü belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
