Diyarbakır'da TIR Kazası: Şoför Hayatını Kaybetti

Diyarbakır-Silvan kara yolunda TIR'ın kamyona çarpması sonucu şoför Nazmi Kahraman hayatını kaybetti. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Diyarbakır-Silvan kara yolunda kamyona arkadan çarpan TIR'ın şoförü Nazmi Kahraman'ın hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, akaryakıt istasyonundan kamyonun yola çıkarak karşı yöne geçmesi ve düşük hızda ilerlediği, ardından TIR'ın gelerek arkadan çarptığı anlar yer alıyor.

Haber: Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
