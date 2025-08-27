Diyarbakır'da TIR Kazası: Şoför Hayatını Kaybetti
Diyarbakır-Silvan kara yolunda bir TIR, kamyona arkadan çarptı. Kaza anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. TIR'ın çarpıştığı kamyon, akaryakıt istasyonundan yola çıkmıştı.
KAZA, GÜVENLİK KAMERASINDA
Diyarbakır-Silvan kara yolunda kamyona arkadan çarpan TIR'ın şoförü Nazmi Kahraman'ın hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, akaryakıt istasyonundan kamyonun yola çıkarak karşı yöne geçmesi ve düşük hızda ilerlediği, ardından TIR'ın gelerek arkadan çarptığı anlar yer alıyor.
Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel