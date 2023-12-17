Diyarbakır'da TIR ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

DİYARBAKIR'da TIR ile otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi, yaralandı.

Kaza, Bağlar ilçesi kırsal Batıkarakoç Mahallesi yeni çevre yolunda meydana geldi. M.D. yönetimindeki 73 DA 201 plakalı TIR ile H.T. yönetimindeki 32 FE 826 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Otomobildeki 6 kişi, yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)