Diyarbakır’da TIR Devrildi, Sürücü Komşular Tarafından Kurtarıldı

Diyarbakır’da TIR Devrildi, Sürücü Komşular Tarafından Kurtarıldı
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Bismil ilçesinde virajı alamayan TIR devrildi. Sürücü, çevredeki kişiler tarafından kurtarıldı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde sürücüsünün virajı alamadığı TIR devrildi. Kaza ve sürücünün çevredekiler tarafından kurtarılma anları, kameralara yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde, Sanayi Mahallesi Bismil-Batman kara yolu Oto Galericiler Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. 44 AB 541 plakalı TIR, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün, kavşağı geçtikten sonra virajı alırken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Araçtaki sürücü, olayı gören çevredekilerin yardımıyla TIR'dan çıkarıldı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.,Sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen sürücünün kurtarılması ve kaza anı ise çevredeki güvenlik ve cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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