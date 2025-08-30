Diyarbakır'da TIR Devrildi: Şoför Yaralandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kontrolden çıkan İran plakalı TIR devrildi. Kazada şoför yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen TIR'ın şoförü yaralandı.

Kaza, Bismil ilçesi Üçtepe mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki 95 AH 264 İran plakalı TIR, kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada TIR şoförü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan sürücü, Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir süre trafiğe kapanan yol, TIR'ın yoldan kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
