Diyarbakır'da TIR'dan Koyun Çalan Şüpheliler Yakalandı

DİYARBAKIR'da seyir halindeki TIR'a sepetli motosikletle yaklaşıp, dorseden koyun çalan 2 şüpheli, yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, 30 Ekim'de saat 23.30 sıralarında Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda meydana geldi. Seyir halindeki koyun yüklü TIR'a sepetli motosikletle yaklaşan 2 kişi, dorsenin arka kapısını açtı. Şüphelilerden biri koyunları dorseden alıp, aynı hızda ilerleyen motosikletin sepetine attı. Olay anı, yolda başka araçtaki kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

KAZA YAPIP KAÇMIŞLAR

Şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, kamera incelemeleri ve Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerinde, şüphelilerin kullandığı motosikletin olaydan kısa süre sonra hasarlı trafik kazasına karıştığı belirlendi. Kazadan sonra şüphelilerin, motosikleti ve çaldıkları hayvanları bırakıp yaya olarak kaçtıkları tespit edildi. Motosiklet yediemin otoparkına çekilirken, çalınan hayvanlar ise sahibi Fesih Karataş'a teslim edildi. Karataş, emniyetteki ifadesinde 7 küçükbaşının çalındığını ancak şüphelilerin kaza yapması üzerine hayvanları bırakıp kaçtıklarını, ekiplerin hayvanları bulup kendisine teslim ettiğini söyledi.

Ekiplerin çalışmasıyla belirlenen şüpheliler S.V. (30) ve M.M. (24), yakalanıp gözaltına alındı. Kontrollerinde S.V.'nin çeşitli 'Hırsızlık' ve 'Taksirle yaralama' suçlarından 6, M.M.'nin ise farklı suçlardan 2 kaydının olduğu belirlendi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.