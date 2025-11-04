Haberler

Diyarbakır'da TIR'dan Koyun Çalan İki Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da seyir halindeki bir TIR'dan koyun çalan iki kişi, yaptıkları hırsızlık sonrası bir trafik kazasına karıştı ve kaçarken yakalandı. Olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

DİYARBAKIR'da seyir halindeki TIR'a sepetli motosikletle yaklaşıp, dorseden koyun çalan 2 şüpheli, yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, 30 Ekim'de saat 23.30 sıralarında Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda meydana geldi. Seyir halindeki koyun yüklü TIR'a sepetli motosikletle yaklaşan 2 kişi, dorsenin arka kapısını açtı. Şüphelilerden biri koyunları dorseden alıp, aynı hızda ilerleyen motosikletin sepetine attı. Olay anı, yolda başka araçtaki kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

KAZA YAPIP KAÇMIŞLAR

Şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, kamera incelemeleri ve Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerinde, şüphelilerin kullandığı motosikletin olaydan kısa süre sonra hasarlı trafik kazasına karıştığı belirlendi. Kazadan sonra şüphelilerin, motosikleti ve çaldıkları hayvanları bırakıp yaya olarak kaçtıkları tespit edildi. Motosiklet yediemin otoparkına çekilirken, çalınan hayvanlar ise sahibi Fesih Karataş'a teslim edildi. Karataş, emniyetteki ifadesinde 7 küçükbaşının çalındığını ancak şüphelilerin kaza yapması üzerine hayvanları bırakıp kaçtıklarını, ekiplerin hayvanları bulup kendisine teslim ettiğini söyledi.

Ekiplerin çalışmasıyla belirlenen şüpheliler S.V. (30) ve M.M. (24), yakalanıp gözaltına alındı. Kontrollerinde S.V.'nin çeşitli 'Hırsızlık' ve 'Taksirle yaralama' suçlarından 6, M.M.'nin ise farklı suçlardan 2 kaydının olduğu belirlendi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Mekanındaki fiyatları görenler şaştı kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Louis C.K. tarihi malikanesini rekor fiyata sattı

Ünlü komedyen tarihi malikanesini rekor fiyata sattı
Tamı tamına 46 gün! Çalışanlar 2026 yılında izne doyacak

Tamı tamına 46 gün! Çalışanlar 2026 yılında izne doyacak
Kenan İmirzalıoğlu'nun yatırım haritası genişliyor! Gözünü diktiği yeni il belli oldu

Gizli servet planı ortaya çıktı! Gözünü diktiği yeni il belli oldu
Galatasaray'ın Ajax kafilesi belli oldu! Yıldız isimler yok

Galatasaray'ın Ajax kafilesi belli oldu! Yıldız isimler yok
Louis C.K. tarihi malikanesini rekor fiyata sattı

Ünlü komedyen tarihi malikanesini rekor fiyata sattı
Kına gecesine kaydedilen görüntüye bakın! 'Bu evlilik yürümez' yorumları yapılıyor

Görüntü kına gecesinden! "Bu evlilik yürümez" yorumları yapılıyor
Çok büyük umutlarla gelmişti! Hatayspor, Hugo Almeida ile yollarını ayırdı

Ünlü teknik adam galibiyet alamadan Türkiye'den gönderildi
Vücuduyla ilgili öğrendiği gerçek, uğruna 66 kilo verdiği hayalini çaldı

Vücuduyla ilgili gerçek, uğruna 66 kilo verdiği hayalini çaldı
Bahçeli'nin ittifak sözlerine Cumhurbaşkanlığından ilk yorum

Bahçeli'nin ittifak çıkışına Cumhurbaşkanlığından ilk yorum
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Barış Alper Yılmaz'dan flaş sözler: Hepiniz göreceksiniz

Barış Alper Yılmaz'dan flaş sözler: Hepiniz göreceksiniz
Oyuncu Ceyda Ateş'in oturduğu sitede timsah yakalandı

Bu timsah ünlü oyuncunun oturduğu sitede bulundu
Özel hastanede skandal! Ahsen Bebek'in kafatasında kırık tespit edildi

Ahsen Bebek'e ne oldu? Korkunç gerçek adli tıp raporunda ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.