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Diyarbakır'da TIR'a Arkadan Çarpan Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti

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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde boru yüklü TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Şaban Nergiz (48), hayatını kaybetti. Kaza sonucunda olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Soruşturma başlatıldı.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde boru yüklü TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Şaban Nergiz (48), hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Bismil ilçesi Diyarbakır-Batman kara yolu kırsal Göksü Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Batman yönüne giden Şaban Nergiz yönetimindeki 33 DUU 68 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 DOH 74 plakalı boru yüklü TIR'a arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan Nergiz, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Nergiz, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Bismil Devlet Hastanesi'nde yapılan doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Nergiz'in cansız bedeni, otopsi için morga götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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