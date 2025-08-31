Diyarbakır'da Ters Yönden Giren Araçla Kaza: Genç Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da Ters Yönden Giren Araçla Kaza: Genç Hayatını Kaybetti
Diyarbakır'da ters yönden kavşağa giren hafif ticari aracın başka bir araçla çarpışması sonucu 20 yaşındaki Mehmet Maşuk hayatını kaybetti. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

DİYARBAKIR'da sürücüsünün kavşağa ters yönden girdiği hafif ticari aracın başka bir araçla çarpıştığı kazada Mehmet Maşuk (20), yaşamını yitirdi. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Diyarbakır-Lice yol ayrımında meydana geldi. Sürücüsünün kavşağa ters yönde girdiği hafif ticari araç, Silvan yönünden gelen başka bir araçla çarpıştı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada, hafif ticari araçtaki Mehmet Maşuk yaralandı. İlk müdahalesinin ardından Kulp Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Maşuk, kurtarılamadı. Maşuk'un cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
