Diyarbakır'da ters laleler doğaya renk kattı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bazı bölgelerde doğal olarak yetişen ve halk arasında "ağlayan gelin" veya "hüzün çiçeği" diye bilinen ters laleler, doğayı renklendirdi.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bazı bölgelerde doğal olarak yetişen ve halk arasında "ağlayan gelin" veya "hüzün çiçeği" diye bilinen ters laleler, doğayı renklendirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığının 2023 yılı için ihracatı yasak ve kotaya tabi doğal çiçek soğanlarının türlerinin belirlendiği endemik bitkiler arasında yer alan ters lale bitkisi, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Kulp ilçesinin dağlık kesimlerinde doğal ortamda yetişen ve yaklaşık 15-20 gün ömürleri bulunan laleler, kırmızının tonlarıyla doğaya renk katıyor.

Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, AA muhabirine, ilçenin doğallık bakımından kentin en bakir kalmış alanlarından olduğunu, bu doğal güzelliklerin gezilip görülmesi gerektiğini söyledi.

İlçede bazı noktalarda yetişen ters lalelerin doğaya güzellik kattığını dile getiren Gözlet, şöyle dedi:

"Ters laleler endemik bir tür. Belli bölgelerde ve coğrafi koşullarda ortaya çıkabiliyor. Vatandaşlarımızı bekliyoruz. Bu güzellikleri görmeleri noktasında herkesi davet ediyoruz ilçemize. Bunlar korunan, yerinde güzel olan türler. Bunların koparılmamasını rica ediyoruz. Koparanlara yönelik para cezası var."