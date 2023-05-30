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Diyarbakır'da terör yandaşları belediyenin çöp arabasını ateşe verdi

Diyarbakır'da terör yandaşları belediyenin çöp arabasını ateşe verdi

Güncel Haberler

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde terör yandaşı bir grup, belediyenin çöp toplama aracının önünü kesip ateşe verdi. Olay, sabah saatlerinde merkez Bağlar ilçesi Kayanartepe Mahallesi 251. Sokak'ta meydana geldi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde terör yandaşı bir grup, belediyenin çöp toplama aracının önünü kesip ateşe verdi.

Olay, sabah saatlerinde merkez Bağlar ilçesi Kayanartepe Mahallesi 251. Sokak'ta meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde çöp toplamak için mahallede ara sokaklara giren belediyenin çöp toplama aracı ve personeli, terör yandaşı maskeli bir grup tarafından önleri kesildi. Grup, daha sonra bölücü terör örgütü PKK lehine slogan atıp, havaya ateş açarak personeli indirip aracı ateşe verdi.

İhanet üzerine olay yerine itfaiye ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, olay yerinde inceleme yaptı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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