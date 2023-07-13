Diyarbakır'da Terör Saldırısı Davasında 6 Sanık Hakim Karşısına Çıktı

DİYARBAKIR'da geçen yıl çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında bombalı araçla gerçekleştirilen ve 8'i polis memuru 9 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin 6'sı tutuklu, 8 sanık hakim karşısına çıktı. 6 sanıktan 4'nün tutukluluk haline devam edilirken 2 sanık ise tahliye edildi.

Olay, geçen yıl 16 Aralık'ta Diyarbakır- Mardin karayolunda sabah saatlerinde meydana geldi. Canlı hayvan borsasında görevli çevik kuvvet personelini taşıyan midibüsün geçişi sırasında yola kenarına daha önceden park edilen bombalı aracın patlatılması sonucu 8 polis memuru ve 1 sivil vatandaş hafif yaralandı. Yaralılar, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilirken, terör saldırısının kiralık araçla gerçekleştirildiği tespit edildi. Aracı olay yerine park eden Ferhat Aksoy ile onu taksiyle götüren A.A., Lice ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Ardından 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Ferhat Aksoy'un kardeşinin 2004 yılında terör örgütündeyken güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiği ortaya çıktı. Yürütülen soruşturma kapsamında saldırıyla bağlantılı oldukları gerekçesiyle 12 şüpheli daha gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan sorguların ardından 17 şüpheliden 8'i serbest bırakıldı. 9 şüpheli ise geçen 20 Aralık'ta adliyeye sevk edildi. Aralarında baş şüpheli Ferhat Aksoy'un da olduğu şüphelilerden Aydın A., Behçet A., Servet A., Uğur A. ve Garip T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SALDIRIYI YAPANLARA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ TALEBİ

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca geçen 5 Mayıs'ta hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Ferhat A, Behçet A, Garip T. ve Aydın A. hakkında 'Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi' ve 'Mala zarar verme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 122 yıldan 194 yıla kadar, tutuksuz sanıklar hakkında ise 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

6'SI TUTUKLU 8 SANIK HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Saldırıyı gerçekleştiren tutuklu sanıklardan baş şüpheli Ferhat Aksoy, Aydın A., Behçet A., Servet A., Uğur A. ve Garip T. ile tutuksuz yargılanan H.A. ve Y.A., Diyarbakır 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada hazır bulundu. Patlamada yaralanan 4 polis memuru da duruşmaya katıldı. Mahkemede savunma yapan ve üzerlerine isnat edilen suçlamaları reddeden tutuklu sanıklar tahliye, tutuksuz sanıklar ise beraat talebinde bulundu. Mahkemede, 4 polis memuru ise terör saldırısında yaralandıklarını belirterek, sanıklardan şikayetçi oldu. Cumhuriyet savcısı hazırladığı mütalaada, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi. Sanık avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak, tahliyelerini istedi. Mahkeme heyeti verdiği kısa aranın ardından, tutuklu sanıklar Servet A. ve Uğur A.'nın tahliyesine, diğer 4 sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. (DHA)