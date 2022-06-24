Diyarbakır'da terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle aranan zanlı sahte kimlikle yakalandı - Haberler

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Diyarbakır'da terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle aranan zanlı sahte kimlikle yakalandı

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
Diyarbakır'da terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle aranan zanlı sahte kimlikle yakalandı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK üyesi olduğu gerekçesiyle 7 yıldır aranan şüpheli, sahte kimlikle yakalandı.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK üyesi olduğu gerekçesiyle 7 yıldır aranan şüpheli, sahte kimlikle yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Terör örgütü PKK/KCK/YPG/YDG-H üyesi olmak suçundan 7 yıldır aranan C.Y'nin merkez Yenişehir ilçesinde bir adrese geleceği bilgisi alındı.

Düzenlenen operasyonda, sahte kimlikle yakalanan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

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