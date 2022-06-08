Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 21 şüpheli yakalandı - Haberler

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Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 21 şüpheli yakalandı

AA - Aziz Aslan - Güncel
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Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 21 şüpheli yakalandı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, aralarında terör örgütüne müzahir televizyon kanalları için program yapanların da bulunduğu 21 zanlı gözaltına alındı.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, aralarında terör örgütüne müzahir televizyon kanalları için program yapanların da bulunduğu 21 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Belçika ve İngiltere'de yayın yapan terör örgütüne müzahir televizyonların 102 programına ait 82 saatlik içerik incelendi.

İncelemede, bu kanallarda terör örgütü propagandası, terör örgütü elebaşı lehine programlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütüne yönelik operasyonlarının Kürt halkına yönelik gerçekleştirildiği izlenimi ile ajitasyon ve terör örgütünü meşru göstermeye yönelik çalışmalar, örgütün üst yönetiminin talimatlarını aktarma, son dakika bilgisi girerek Diyarbakır'da hava harekatının başladığını örgüt mensuplarına duyurma amaçlı haber ve programlar yapıldığı tespit edildi.

Çalışma kapsamında bu haber ve programları yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 19 zanlı gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında devam eden operasyonda, 2 şüpheli daha yakalandı.

Aramalarda, toplatma kararı bulunan çok sayıda yayın ve dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Aziz Aslan - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Diyarbakır PKK Güncel Haberler

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