Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yapılan operasyonda terörün finans kaynağına yönelik olarak 10 bin kök kenevir ve 202 kilo kubar esrar ele geçirildi. Operasyonlar başarıyla tamamlandı.

Diyarbakır'da terör finans kaynağına operasyon: 10 bin kök kenevir ve 202 kilo kubar esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terörün finans kaynağına yönelik yapılan operasyonda 10 bin kök kenevir ve 202 kilo kubar esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice ilçesi Akçabudak ve Çağdaş Mahallesi kırsalında icra edilen operasyonların başarıyla tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, 3 ayrı noktada 10 bin kök kenevir bitkisi ve 202 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildiği bildirildi.

Ele geçirilen uyuşturucunun alınan numune sonrası imha edildiği kaydedildi. - DİYARBAKIR