DİYARBAKIR'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığıyla termometreler 48 dereceyi gösterdi. Sıcakta çocuklar süs havuzuna vatandaşlar ise gölgelik alanlara akın etti.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Kavurucu sıcakların hakim olduğu Diyarbakır'da termometreler 48 dereceyi gösterdi. Kentte yaşayanlar zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamayı tercih ederken, çıkanlar da gölgelik alanları, üstü kapalı tarihi mekanları, camileri tercih etti. Çocukların tercihi ise süs havuzları oldu. Sur ilçesindeki Anzele Parkı'na çocuklarını getiren Ferit Belli,?Dışarı çıksak bir türlü, evde kalsak bir türlü, en güzel burası. Çocuklar burada yüzerek hem serinliyor hem de eğleniyorlar. Bizim de çocukluğumuz burada, Anzele'de geçti, onlara özenmiyor değilim? dedi.Anzele Parkı'ndaki havuzda yüzerek serinleyen Serhat Bozkurt ise (13),?Havalar çok sıcak, buraya, Anzele'ye geliyoruz. Burada yüzerek serinlemeye çalışıyoruz? diye konuştu.

LEĞENİ MOTOSİKLETTE GÖLGELİK YAPTI

Öte yandan sıcaklığın 48 derece olduğu kentte, Bağlar ilçesi Çevlik Caddesi üzerinde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen motosiklette oturan iki kişi güneşten korunmak için leğeni üzerine tuttu. Leğenle gölge yapan motosiklet üzerindeki iki kişinin bu şekilde yolculuk yapması ise cep telefonu kamerasına yansıdı.(DHA)