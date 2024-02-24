Diyarbakır'da Terk Edilmiş Bebek Koruma Altına Alındı

Diyarbakır'da metruk bir evde terk edilmiş halde bulunan 2 günlük bebek, tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınacak.

Merkez Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi'nde dün metruk bir evde bulunan 2 günlük kız bebek, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde yapılan kontrollerinde hayati tehlikesi olduğunun belirlenmesi üzerine yoğun bakım servisine alındı.

Hastanedeki tedavisinin ardından bebek, savcılığın talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınacak.

Öte yandan, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında polis ekipleri, bebeği metruk binaya bıraktığı tespit edilen anne M.Ç'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadesinde, çocuğa bakamadığı için terk ettiğini belirttiği öğrenilen annenin işlemleri sürüyor.